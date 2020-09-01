اتفاق إماراتي إسرائيلي على التعاون في الخدمات المالية

اتفقت دولة الامارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين الجانبين، بحسب ما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر نتنياهو في بيان صادر عنه، أن "إسرائيل" ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين الجانبين.

وقال نتنياهو ، إن مسؤولين "إسرائيليين" وإماراتيين مجتمعون في أبوظبي وقعوا على التفاهم.

وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الجانبين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".

وأعرب نتنياهو عن ترحيبه بالمذكرة، وقال في تغريدة :"أرحب بمذكرة التفاهمات الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل "إسرائيل" والإمارات والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

ووصل أمس إلى أبوظبي وفدان أمريكي وإسرائيلي، وضما معاونين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.