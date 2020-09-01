ماكرون يهدد الطبقة الحاكمة في لبنان ويمهلها ثلاثة أشهر للتغير

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفرض عقوبات كبيرة على الطبقة الحاكمة في الجمهورية اللبنانية في حال عدم تحقيق التغيير الواضح وانقاذ الناس من سوء الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها لبنان منذ سنوات عدة.

ومنح ماكرون الطبقة ثلاثة أشهر قادمة مؤكدًا أنها ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، وإلا فإن اجراءات عقابية محتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة.

وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قد ذكرت أن "الرئيس إيمانويل ماكرون أعد لائحة العقوبات على شخصيات لبنانية بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدة أن لائحة العقوبات التي لوح بها ماكرون شملت نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وجبران باسيل، وزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري، رئيس الحكومة الأسبق.

وأضافت: "لائحة عقوبات ماكرون على شخصيات لبنانية كانت ستشمل بنات الرئيس اللبناني ميشال عون".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، بعد حصوله على دعم نيابي وسياسي من غالبية الكتل السياسية في البلاد، بعدما استقالت حكومة حسان دياب بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.