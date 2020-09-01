اليونسكو: ثلث طلاب المدارس في العالم فقط سيعودون إلى مقاعد الدراسة في أيلول

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، اليوم الثلاثاء 1/9/2020 ، أن ثلث طلاب المدارس في العالم فقط سيعودون إلى مقاعد الدراسة في أيلول/سبتمبر المقبل بسبب التبعات والمخاوف التي سببتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت المنظمة في بيان لها، نشر على موقعها، أن نحو 561 مليون فقط من إجمالي مليار ونصف المليار طالب سيعودون لفصول الدراسة في بداية العام الجديد وأن مليار طالب يواجهون إغلاق المدارس أو عدم اليقين فيما باتت المخاطر تهدد الفئات الأكثر ضعفا لاسيما الفتيات. وأشارت إلى أنه برغم الالتزامات بأن "التعليم عن بعد" سيحل محل التعليم التقليدي داخل الفصول فإن الكثيرين "لم يتلق توجيها واضحا بما يمكنهم توقعه" في العام الدراسي المقبل.

وحذرت من أن هذا الوضع يطرح مشاكل مهمة في ضوء التباينات المستمرة للتعليم عن بعد التي تؤثر في الفئات السكانية الضعيفة على وجه الخصوص.

ونبهت يونسكو من أن الطلاب على مستوى العالم فقدوا ما معدله شهرين من التعليم بسبب الإغلاق المستمر منذ شباط/فبراير محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في التسرب من المدارس وفقدان الحافز التعليمي وخلق آفاق سلبية لدى للتلاميذ. وعالميا، تجاوز عدد مصابي "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، 25 مليونا و493 ألفا، توفي منهم أكثر من 852 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليون و798 ألفا.