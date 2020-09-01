"رواسي"تصف استقبال الامارات لأول رحلة صهيونية على أرضيها بالإنهيار الأخلاقي

طالب المدير التنفيذي لمؤسسة رواسي فلسطين محمد فايز الحسني، الشعب الاماراتي بالتحرك العاجل لتعديل بوصلة المسؤولين الإماراتيين.

ودعا في تصريح صحفي خاص لوكالة "فلسطين اليوم" إلى ضرورة تحشيد الطاقات الثقافية والمُجتمعية والشعبية لفضح ممارسات الحكومة الإماراتية بخرقها للجسم العربي والإسلامي من خلال برامج التطبيع القائمة بين كيان العدو الإسرائيلي وحكومة الامارات.

واستنكر السقوط الأخلاقي والانحراف الواضح والكبير لما تقوم به الامارات من استقبال رحلات الطيران الصهيونية إلى أراض عربية.

واعتبر أن العرب الأقحاح هم أصحاب النخوة والكرامة والعدالة ينصرون مظلومهم ويدفعون الخطر عن بلادهم، مُتسائلاً في الوقت نفسه هل ما تقوم به الإمارات يعبر عن روح العروبة والإسلام.

مؤكداً أن ما جرى هو انهيار أخلاقي وانحراف عربي سافر يضر بالأمن القومي العربي وينذر بخطر على ثقافة المُجتمعات من الشعوب العربية عموماً والخليج خصوصاً.

‌ودعا الحسني المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني للتحرك العاجل ضد ثقافة التطبيع ضمن خطط وبرامج عمل وفعاليات دولية تُلبي احتياجات المرحلة وتدافع عن القضية العربية الفلسطينية وتفضح خطورة التحركات الصهيونية الخفية والعلنية مع بعض الدول، محذراً في الوقت نفسه من سقوط عواصم عربية أخرى في وحل التطبيع السافر وأثر ذلك على وعي الأجيال القادمة.