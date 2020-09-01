شركة الكهرباء: العودة لجدول الـ 8 ساعات بعد تشغيل 3 مولدات

شركة الكهرباء: تشغيل 3 مولدات كهرباء بغزة والعودة لجدول الـ8 ساعات

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء بيانًا أوضحت فيه جدول توزيع الكهرباء بعد استئناف ادخال الوقود لمحطة التوليد الوحيدة في غزة وتشغيل 3 مولدات كهرباء.

وقالت الشركة في بيانها اليوم الثلاثاء: "تم ابلاغنا من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية بإعادة تشغيل محطة التوليد الوحيدة بقطاع غزة عقب استئناف ضخ الوقود عبر حاجز كرم أبو سالم صباح اليوم".

وأوضحت أن سلطة الطاقة ستقوم بتشغيل ثلاثة مولدات ستنتج قرابة (60 -65) ميجاوات وهي نفس الكمية التي فقدت عند إطفاء المحطة يوم الثلاثاء 18 أغسطس الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنه وبعد استلام كمية الكهرباء المذكورة من المحطة من المتوقع العودة للبرنامج الذي كان معمولا به قبل التاريخ المذكور وهو 8 ساعات وصل و8 قطع مع نسبة عجز، حيث أن الجدول مرتبط بالطلب وانحسار موجه الحر.

وأكدت الشركة أنها تواصل عملها وجهودها لإيصال ما توفر لها من كهرباء بعد اطفاء المحطة وعقب اعلان حالة الطوارئ في القطاع بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، وسخرت كل إمكانياتها لتوصيل الكهرباء للمرافق الحيوية مثل المستشفيات وآبار المياه ومراكز الحجر الصحي ومضخات المياه العادمة وغيرها من المرافق الهامة وذلك لخدمة أبناء شعبنا.

ووفقًا لبيان الشركة فإنها استجابت لأكثر من (13) ألف اتصال عبر مركز استعلاماتها منذ فرض حالة الطوارئ بالقطاع وتعاملت مع مئات التبليغات والإشارات والاستغاثات وخاصة من المناطق البعيدة والمنعزلة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الوباء وظروف الحجر.

وبينت أن موظفيها عملوا على مدار الساعة ضمن خطة الطوارئ المركزية المعتمدة لمواجهة الأزمات كل في مجال تخصصه وفي ظروف حجر استثنائية داخل مقراتهم بعيدين عن عائلاتهم وذويهم لتحقيق مستويات آمان عالية وضمان القيام بمهامهم في خدمة وطنهم على أكمل وجه.