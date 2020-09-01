مؤتمر دولي بغزة يؤكد على دور الجامعات والعمل التطوعي في الاستجابة لوباء (COVID 19)

أوصى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المساندة وإعادة التأهيل (2020 iCareTech) ، الذي نظمته جامعة الأزهر – غزة عبر تقنية (زوم) ، بضرورة تعزيز البحث والعمل التطوعي لمساعدة المنظمات الرسمية في إدارة عواقب COVID 19 ، مؤكدا على الدور الذي تلعبه الجامعات في الاستجابة لوباء COVID 19 .

وعقد المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إبراهيم اشتية ، وبمشاركة وزير الريادة والتمكين الدكتور أسامة السعداوي ، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس عدنان سمارة ، على مدار يومين متتاليين ، وذلك ضمن أنشطة مشروع زيادة توافق المؤسسات الأكاديمية نحو هندسة التأهيل ((i-CARE وشركائهم.

وشدد المؤتمر على أهمية إدارة البيانات وتحليلها وحمايتها مثل البيانات الحيوية للمريض إضافة إلى الاستخدام المتزايد لإعادة التأهيل والتقنيات المساعدة بين الممارسين وأخصائي العلاج الطبيعي والأطباء ، مع التنويه لأهمية اللجوء إلى تقنيات الطب عن بعد وإعادة التأهيل عن بعد بسبب جائحة "كورونا".

ودعا المؤتمر لإنشاء شبكة وطنية من مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة والباحثين في فلسطين لتنسيق الجهود والتآزر ، مع أهمية استخدام الروبوتات في إعادة التأهيل ، وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة مثل الدقة والقدرة على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي عن حالة المريض.

وتمنى المؤتمر على الباحثين بضرورة بذل الجهود والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي ، لما يلعبه ذلك من دور مهم في المجال الطبي وإعادة التأهيل.

وتم في المؤتمر توزيع جائزة نشر لأفضل ثلاث ورقات بحثية بدعم من المجلس الأعلى للإبداع والتميز ، وحصلت ورقة كل من محمد عمر عقل وعلي الحلبي وأنس جبر ، والتي كانت بعنوان "تطوير روبوت تتبع اللون للتفاعل مع الأطفال المصابين بالتوحد" على المرتبة الأولى.

كما تقرر إهداء سبعة أجهزة حاسوب لوحي لأفضل ورقة بحثية في كل جلسة من جلسات المؤتمر والذي شارك فيه عدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والدولية .

وخلال حفل الاختتام ألقى الدكتور أحمد عيسى رئيس المؤتمر ومدير مشروع i-CARE نتائج وتوصيات المؤتمر، داعياً الجهات المسئولة الرسمية وغير الرسمية لتبني هذه التوصيات والتي تمخضت عن الأبحاث العلمية والاستقصاء السليم، مجدداً شكره لكل الباحثين والداعمين والمشاركين في تنظيم هذا المؤتمر.

من جانبه عبر الدكتور نضال الجيوسي مدير مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي؛ عن سعادته بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم، وتقدم بالشكر لفريق العمل على الجهد الرائع خلال يومي المؤتمر، معتبراً أن هذا النجاح يسجل لفريق i-CARE ويؤكد جديتهم وتميز أدائهم خلال فترة المشروع بأكمله.

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدأت بكلمة رئيس اللجنة التحضيرية د. محمد عقل، الذي تحدث عن هدف المؤتمر في الحث على التعاون بين الباحثين والأكاديميين والمهندسين والخبراء العالميين والسياسيين وصناع القرار، وبين ممثلي صناعة تكنولوجيا إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساندة.

ونوه إلى أن المؤتمر يسعى إلى جمع المتخصصين في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الصحية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للتخطيط، وتباحث الطرق والوسائل الحالية والمستقبلية المتبعة في تقديم خدمات إعادة التأهيل لذوي الإعاقة باستخدام الحلول التكنولوجية.

وفي كلمة رئيس المؤتمر ومدير مشروع "آي كير"، بيّن د. أحمد عيسى أن هدف هذا المشروع يكمن في تعزيز وتطوير المعرفة، والمهارات وقدرات الأكاديميين، والمهنيين، والطلبة في وصول المعايير من شركائهم الأوروبيين في مجال هندسة التأهيل.

وفي كلمة المجلس الأعلى للإبداع والتميز، نقل م. عدنان سمارة تحيات الرئيس ودعمه لأنشطة الإبداع والتميز، مشيداً بأنشطة مشروع "آي كير" الموسومة بالإبداع والتميز.

وأوضح أن المجلس دعم سابقاً عدة أنشطة للمشروع ولجامعة الأزهر عامة، منها "أي كان بوتكامب"، "كوب ميكاثون"، ومؤتمري ICPET2018, 2019 .

وعبّر م. سمارة عن سروره بدعم المجلس لأفضل أوراق بحثية، في مؤتمر iCareTech 2020.

من ناحيته، رحب الأستاذ الدكتور أحمد التيان بالحضور الكريم عبر الإنترنت، وتمنى أن تتحسن الأحوال ويتم ملاقاة الحضور وجهياً.

وتحدث أ.د. التيان عن جامعة الأزهر – غزة، ثم أوضح أنه بالرغم من الوضع الحالي الصعب والتحديات الاقتصادية تسعى الجامعة إلى تشجيع الأكاديميين لديها بتبني طرق تدريس حديثة والخوض في أبحاث ومجالات جديدة من خلال التشبيك والتعاون مع الباحثين والشركاء الدوليين.

وأشاد بمؤتمر iCareTech 2020، عاداً إياه انجازاً جديداً يسجل لجامعة الأزهر – غزة، مبيناً أنه أنجز بالعمل الدؤوب لفريق العمل والتعاون بين الشركاء المحليين والدوليين.

وشكر رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء اللجان، والباحثين وجميع المشاركين في الإعداد، والتحضير للمؤتمر، والمؤسسات الداعمة له، وكل من أسهم في إنجاحه.

من ناحيته، نقل معالي الدكتور أسامة السعداوي تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه للحضور، وأكد على أهمية المؤتمر.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أطلع على مشروع "آي كير" بقيادة جامعة الأزهر بغزة، وتفاصيل مؤتمر iCareTech 2020، منوهاً إلى أنه اعتبر هذا الحدث بأنه سيعزز جودة الأبحاث والتعليم في مجال ذي أهمية كبيرة، وهي تكنولوجيا التأهيل.

وحث د. السعداوي على الاستمرار في العمل على أبحاث ذات طابع الابداع، والتي تساهم في زيادة الاندماج للأشخاص ذوي إعاقة بالمجتمع.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المساندة وإعادة التأهيل 2020 (iCareTech2020) هو مؤتمر علمي محكّم، ومعتمد من جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين IEEE لنشر الأبحاث في منصة IEEE Xplore® Digital Library المصنفة ضمن قاعدة أبحاث Scopus.

ويشترك في تنظيم المؤتمر منظمتين عالميتين متخصصتين في مجالات هندسة وتكنولوجيا إعادة التأهيل وهما Association for the Adv