أمير سعودي يعلق على عبور طائرة اسرائيلية اجواء بلاده

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على سماح بلاده بعبور طائرة "إسرائيلية" تقل وفدا "إسرائيليا" وأمريكيا عبر المجال الجوي السعودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الأمير السعودي: "سمح لطائرة إسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين إلى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى إعلام ومرتزقة "إسرائيل" في المنطقة منذ انقلاب الابن على أبيه يشتمنا ويخوننا".

وأضاف الأمير عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "هذه الدولة هي الضامنة لأمن "إسرائيل" بإعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة... يا للقرف".

يُشار إلى أن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى الإمارات أمس الاثنين، على متن رحلة تطبيعية من "تل أبيب" عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات و"إسرائيل".

وتقدم جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بالشكر للسعودية لسماحها بعبور أول رحلة طيران تجارية من "إسرائيل" للإمارات عبر أجواء المملكة، داعيا لتوسيع اتفاق التطبيع الأخير بين "إسرائيل" والإمارات.