ارتفاع النفط مع انخفاض الدولار

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 1/9/2020 تصاعداً ، مع تراجع الدولار، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار .

العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفعت بنسبة 1% إلى 45.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1% أيضا إلى 43.04 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1% أمس الاثنين بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وخسر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04% وانخفض إلى 92.146 نقطة مقابل سلة من العملات.

انخفاض الدولار يودي إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.