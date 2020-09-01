جامعة الإسراء-غزة تعلن عن موعد مؤتمرها العلمي الدولي المحكم

أعلنت جامعة الإسراء-غزة اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020، عن عقد مؤتمرها العلمي الدولي المحكم "منظمة التعاون الإسلامي والقضية الفلسطينية"، في الأول والثاني من ديسمبر 2020، بالتعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية – ماليزيا، ومركز المنارة للدراسات والأبحاث – المغرب.

وأوضح الرئيس الشرفي للمؤتمر أ. د عدنان الحجار رئيس الجامعة، أن جامعة الإسراء ومنذ انطلاقتها أخذت على عاتقها تعزيز ثقافة البحث العلمي، عبر عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية المحكمة، إيمانًا منها بأهمية البحث العلمي في نهضة المجتمع وإيجاد حلول علمية خلاقة للإشكالات التي يعاني منها. وأكد أ.د الحجار أن هذا المؤتمر الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة تجسيدًا لسياسة وفلسفة ورؤية الجامعة في تعزيز البحث العلمي الهادف لتنمية الفرد والمجتمع.

من جهته أشار رئيس المؤتمر د. علاء محمد مطر عميد كلية العلوم الإنسانية، إلى أن المؤتمر يأتي في وقت حساس في مسار القضية الفلسطينية، ويسعى إلى تحقيق عدة أهداف أهمها: التعرف على دور وعلاقة منظمة التعاون الإسلامي بالقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه دور منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، للخروج بمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ يمكن الاستفادة منها في دعم القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن من أهداف المؤتمر أيضًا استقطاب البحوث المتميزة التي تبرز دور منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية والفرص المتاحة أمام الفلسطينيين للاستفادة القصوى من ذلك، بهدف نشرها في مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية.

وبيَّن د. مطر أن المؤتمر يتناول خمسة محاور رئيسية على النحو الآتي:

أولًا: موقف منظمة التعاون الاسلامي من القضية الفلسطينية.

ثانيًا: منظمة التعاون الاسلامي والتسوية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ثالثًا: دور منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية في ضـوء المتغيرات الإقليـمية والدولية.

رابعًا: جهود دول منظمة التعاون الاسلامي في دعم القضية الفلسطينية.

خامسًا: رؤية مستقبلية لتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي لصالح القضية الفلسطينية.

يُشار إلى أن آخر موعد لاستقبال الملخصات هو 1/10/2020، وآخر موعد لاستقبال البحوث والمداخلات هو 15/11/2020، بينما يعقد المؤتمر في 1-2/12/ 2020م.