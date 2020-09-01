سعر الذهب اليوم في الاردن – بالدينار والدولار

يحظى سعر الذهب اليوم في الاردن على اهتمام عدد كبير من الاردنيين لا سيما في هذه الايام بعدما شهد ارتفاعًا وهبوطًا في الاسعار.

وسننشر في هذه المقالة سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع العيارات (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الأردن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 45.38 دينار $64.01

سعر الذهب عيار 22 41.60 دينار $58.68

اسعار الذهب عيار 21 39.71 دينار $56.01

اسعار الذهب عيار 18 34.04 دينار $48.01

سعر الذهب عيار 14 26.47 دينار $37.34

سعر الذهب عيار 12 22.69 دينار $32.00

اسعار أوقية الذهب 1,411 دينار $1,991

اسعار جنيه الذهب 317.68 دينار $448.08

اسعار كيلو الذهب 45,382 دينار $64,010

سعر الذهب اليوم في الاردن

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 أغسطس 44.88 39.28 33.66 26.18 22.44

30 أغسطس 44.80 39.20 33.60 26.14 22.40

29 أغسطس 44.81 39.21 33.61 26.14 22.40

28 أغسطس 44.80 39.20 33.60 26.13 22.40

27 أغسطس 43.99 38.49 32.99 25.66 21.99

26 أغسطس 44.51 38.95 33.38 25.97 22.26

25 أغسطس 43.98 38.48 32.98 25.65 21.99

24 أغسطس 43.93 38.44 32.95 25.63 21.97

23 أغسطس 44.30 38.77 33.23 25.84 22.15

22 أغسطس 44.31 38.77 33.23 25.85 22.15