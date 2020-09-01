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اسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه والدولار الامريكي

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 11:31 - 01 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه والدولار الامريكي اسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه والدولار الامريكي
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عمليات بحث متزايدة لمعرفة الاسعار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وفي هذه المقالة سننشر لكم جميع الاسعار لجميع المعادن مختلفة العيارات، (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       983 إلى 987

عيار 22       901 إلى 905

عيار 21       860 إلى 864

عيار 18       737 إلى 741

عيار 14       573 إلى 576

عيار 12       491 إلى 494

الاونصة        30,567 إلى 30,709

الجنيه الذهب   6,880 إلى 6,912

الكيلو   982,857 إلى 987,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,015 جنيه  $64.01

سعر الذهب عيار 22  930.62 جنيه        $58.68

اسعار الذهب عيار 21 888.34 جنيه        $56.01

اسعار الذهب عيار 18 761.43 جنيه        $48.01

سعر الذهب عيار 14  592.21 جنيه        $37.34

سعر الذهب عيار 12  507.61 جنيه        $32.00

سعر الذهب عيار 9    380.71 جنيه        $24.00

اسعار أوقية الذهب     31,573 جنيه $1,991

اسعار جنيه الذهب      7,107 جنيه  $448.08

اسعار كيلو الذهب      1,015,219 جنيه    $64,010

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم   عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

31 أغسطس   1,004        878.87      753.31      585.90      502.20

30 أغسطس   1,003        877.52      752.16      585.00      501.43

29 أغسطس   1,003        877.41      752.06      584.93      501.37

28 أغسطس   1,003        877.28      751.95      584.84      501.29

27 أغسطس   984.64      861.58      738.49      574.38      492.32

26 أغسطس   997.86      873.15      748.41      582.09      498.93

25 أغسطس   986.29      863.03      739.73      575.34      493.15

24 أغسطس   985.95      862.72      739.47      575.14      492.97

23 أغسطس   995.53      871.11      746.66      580.73      497.77

22 أغسطس   995.63      871.20      746.74      580.79      497.82

 

 

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