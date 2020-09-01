اسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه والدولار الامريكي

تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عمليات بحث متزايدة لمعرفة الاسعار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
وفي هذه المقالة سننشر لكم جميع الاسعار لجميع المعادن مختلفة العيارات، (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 983 إلى 987
عيار 22 901 إلى 905
عيار 21 860 إلى 864
عيار 18 737 إلى 741
عيار 14 573 إلى 576
عيار 12 491 إلى 494
الاونصة 30,567 إلى 30,709
الجنيه الذهب 6,880 إلى 6,912
الكيلو 982,857 إلى 987,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 1,015 جنيه $64.01
سعر الذهب عيار 22 930.62 جنيه $58.68
اسعار الذهب عيار 21 888.34 جنيه $56.01
اسعار الذهب عيار 18 761.43 جنيه $48.01
سعر الذهب عيار 14 592.21 جنيه $37.34
سعر الذهب عيار 12 507.61 جنيه $32.00
سعر الذهب عيار 9 380.71 جنيه $24.00
اسعار أوقية الذهب 31,573 جنيه $1,991
اسعار جنيه الذهب 7,107 جنيه $448.08
اسعار كيلو الذهب 1,015,219 جنيه $64,010
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
31 أغسطس 1,004 878.87 753.31 585.90 502.20
30 أغسطس 1,003 877.52 752.16 585.00 501.43
29 أغسطس 1,003 877.41 752.06 584.93 501.37
28 أغسطس 1,003 877.28 751.95 584.84 501.29
27 أغسطس 984.64 861.58 738.49 574.38 492.32
26 أغسطس 997.86 873.15 748.41 582.09 498.93
25 أغسطس 986.29 863.03 739.73 575.34 493.15
24 أغسطس 985.95 862.72 739.47 575.14 492.97
23 أغسطس 995.53 871.11 746.66 580.73 497.77
22 أغسطس 995.63 871.20 746.74 580.79 497.82