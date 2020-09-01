العمادي يكشف تفاصيل اموال المنحة الشهرية لسكان القطاع

كشف السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة اعمار قطاع غزة، تفاصيل أموال المنحة القطرية المقدمة إلى قطاع غزة بعد اعلان التوصل لاتفاق تهدئة بين حماس و"إسرائيل".

وأوضح العمادي أن 27 مليون دولار سيتم توزيعها هذا الشهر إلى سكان القطاع وسيتم تخصيصها لثلاث فئات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ٧ مليون للمتضررين من كورونا و١٠ مليون للعوائل الفقيرة و١٠ مليون لمحطة الكهرباء.

ولفت إلى أن هذه الاموال هي المنحة الشهرية لهذا الشهر

وحول تنفيذ مطالب حماس أشار العمادي إلى أن اللجنة القطرية ستقدم أجهزة متقدمة لفحص فيروس كورونا اضافة إلى مسحات مخبرية، كما أن اللجنة القطرية ستعقد لقاء مع شركة الغاز الاسرائيلية لمد المحطة بالغاز.

وفي ذات السياق أكد السفير العمادي أنه سيعقد لقاء مع مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من أجل حث العالم على مساعدة سكان قطاع غزة.