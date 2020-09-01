الصحة في غزة: تسجيل حالة وفاة و44 اصابة جديدة بفيروس كورنا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن وفاة مواطن و44 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل القطاع ما يرفع عدد الوفيات إلى 5 وفيات و400 اصابة منذ شهر مارس الماضي.

واشارت إلى أن المواطن سمير عبد الرحمن مصطفى الخطيب 57 عام توفي في مستشفى شهداء الاقصى قبل نقله لمستشفى الوبائيات وكان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، أن الحالات النشطة بفيروس كورونا في القطاع تصل إلى 319 (286 من المجتمع و33 من العائدين).

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت فحصًا 1078 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وتم اكتشاف 44 حالة جديدة فقط.

فيما سجلت الوزارة تعافي 4 حالات من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 76 حالة منذ شهر مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية لا تزال تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة، موضحة أنها لا زالت في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة وتتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.