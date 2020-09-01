حمدان : اجتماع الأمناء العامين للفصائل سيُعقد الخميس القادم في بيروت

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء 1/9/2020 ، انه تقرر عقد اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية يوم الخميس القادم ، بعد حل الإشكالية مع الاخوة اللبنانيين وإزالة سوء الفهم .

وقال حمدان خلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى وتابعتها وكالة فلسطين ان تم تحديد يوم الخميس القادم مجدداً بعد إزالة سوء الفهم وحل الاشكالية بتدخل من عدد من الأطراف اللبنانية والفلسطينية وترتيب الاخوة في لبنان .

وقال ان الاجتماع سيبحث مجموعة من النقاط أبرزها البرنامج السياسي وتداعيات صفقة القرن والتطبيع والوضع الفلسطيني الداخلي ، موضحاً انه قد يتم بحث العديد من القضايا الأخرى المهمة لشعبنا وقضيتنا .

اجتماع الامناء العامين سيُعقد عبر الفيديو كنفرنس بين رام الله وبيروت الخميس ، بحضور الفصائل الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس والامناء العامين لفصائل المنظمة وحركتي حماس والجهاد الاسلامي لمناقشة التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية.