اندلاع أول حريق في غلاف غزة بعد اتفاق التهدئة بين حماس و"إسرائيل"

أعلنت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن اندلاع أول حريق داخل مستوطنات "غلاف غزة" بعد الاعلان عن اتفاق تهدئة بين حماس و"إسرائيل".

ووفقًا لـ صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فإن، حريقًا اندلع داخل مزرعة أفوكادو في كيبوتس إيرز بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة.

ويعتبر هذا الحريق هو الأول الذين يُعلن عنه عبر وسائل الاعلام الإسرائيلية عقب التوصل لاتفاق تهدئة مع حماس برعاية السفير القطري محمد العمادي يوم أمس الاثنين.

وتشهد حدود قطاع غزة حالة من الهدوء التام عقب التوصل لاتفاق التهدئة، لا سيما مع دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إضافة إلى الاعلان عن رزمة من المشاريع التشغيلية للعاطلين عن العمل، وزيادة نسبة المنحة القطرية للأسر المتعففة.