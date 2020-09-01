39 مليون دولار لغزة خلال 3 شهور من رام الله.. فكيف سيتم توزيعها؟

أعلن داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله اليوم الثلاثاء 1/9/2020 ، ان الوزارة وضعت خطتها منذ اليوم الأول لتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، معتبراً ان قطاع غزة يعاني من وضع صعب وخاصة بعد ان وصلت معدلات البطالة لأكثر من 60% وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغائي لـ33% متوقعاً ان تزيد تلك النسب مع بدء انتشار فيروس كورونا.

وقال الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الحكومة وضعت خطة لمساعدة قطاع غزة كباقي المحافظات التي انتشر فيها الوباء ، بتكلفة 39 مليون دولار على مدار ثلاثة اشهر ، تستهدف الأسر الفقيرة والمهمشة ، واصحاب الاعمال التي تعطلت جراء الفيروس متمثلة في تقديم الدعم المالي او طرود غذائية .

وأوضح ان الوزارة قادرة على الوصول للمحتاجين وخاصة انها تمتلك قاعدة بيانات ، وان اعداد الفقراء في قطاع غزة في ازياد، مشيراً الى ان الحكومة حالياً بدأت بتنفيذ جملة من المساعدات متمثلة في تقديم 15 مليون دولار لـ2600 مواطن على مدار 5 شهور بواقع 1100 شيقل يتمويل من الاتحاد الاوروبي .

وبينت الوزارة تجهز 24 الف طرد غذائي بدعم من الهلال الاحمر لتوزيعها على الاسر الفقيرة والمهمشة ، بالإضافة الى 50 الف رغيف خبز .

وشدد على ان الوزارة تواصل الحشد للحصول على المساعدات للعديد من الاسر مما تضررت جراء فيروس "كورونا".

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني ظروفاً اقتصادية استثنائية وخاصة في ظل فرض حظر التجول وتقسيم القطاع ، ومنع المواطنين من التحرك في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في القطاع .

ومن المقرر ان يصل الوفد الوزاري لقطاع غزة بإيعاز من رئيس حكومة رام الله الجمعة القادمة للوقوف على احتياجات القطاع وتقديم المواد والمسحات الطبية .

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اعلنت، فجر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف المواطنين من مخيم البريج وسط القطاع بفيروس كورونا ليفع عدد الاصابات في القطاع منذ مارس الماضي 362 حالة ، منها 286 حالة نشطة .

وكانت الوزارة اعلنت في بيان مقتضب عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج وسط القطاع .

ويبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 362 اصابة منها/ حالات وتبلغ : 286: (249 من المجتمع و 37 من العائدين)، متعافين 72 ، وفيات 4.

ويشار الى ان الحكومة في قطاع غزة تفرض حظر التجوال في جميع مناطق القطاع "ضمن خطة الطوارئ، التي تتبعها لحصر الوباء ومنع تفشّيه" منذ اكتشاف أولى الحالات داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج) يوم الاثنين 24 أغسطس/آب الجاري.