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الصحة العالمية تعلق على تخفيف بعض الدول قيود تُحد من انتشار كورونا

  • فلسطين اليوم - جنيف
  • 09:41 - 01 سبتمبر 2020
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تقارير
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علقت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، على قيام بعض دول العالم برفع القيود التي تُحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بزعم انتهاء انتشار الوباء في تلك الدول.

وقالت المنظمة في بيان لها: "لا يمكن التظاهر بأن وباء (كوفيد–19) قد انتهى ولا ينبغي للدول إعادة فتح اقتصادها إذا لم تكن لديها سيطرة على الفيروس".

وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس: "كلما زادت سيطرة الدول على الفيروس، زاد انفتاحها، والانفتاح دون السيطرة هو وصفة لكارثة، ولا يمكن لأي بلد أن يتظاهر بأن الوباء قد انتهى".

وأشار إلى أنه يجب على الدول محاولة منع الوفيات من خلال حماية الأشخاص المعرضين للخطر، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف أساسية.

وشدد على أن الدول يجب أن تكون جادة في قمع انتقال العدوى والعمل على إنقاذ الأرواح إذا كانت جادة بشأن الانفتاح.

 

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