لليوم الثامن.. استمرار حظر التجوال في قطاع غزة لكسر انتشار وباء كورونا

تواصل الاجهزة الأمنية في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي فرض حظر التجوال في مختلف مناطق قطاع غزة في محاولة لكسر انتشار فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في جميع انحاء القطاع ومحاصرته لتحديد الخارطة الوبائية بشكل دقيق.

ونشرت الأجهزة الأمنية منذ اعلان حظر التجوال في القطاع نحو 19 ألف عنصر أمن في محافظات القطاع لمتابعة تنفيذ القرار لمحاصرة الوباء.

وقسمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة، قطاع غزة إلى منطقتين منطقة صفراء وهي التي تشهد مزيدًا من تسجيل حالات جديدة من فيروس كورونا داخلها ومناطق خضراء لم يُسجل فيها أي اصابة.

وشهدت المناطق التي تم تصنيفها مناطق صفراء فرض حظر التجوال المشدد عليها خاصة محافظتي غزة والشمال اضافة إلى البريج بسبب ازدياد أعداد الإصابات المسجلة في تلك المناطق.

بينما يُسمح للمواطنين في حي تل السلطان والحي السعودي في محافظة رفح، بالتحرك يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً داخل حدود هذه المناطق دون مغادرتها، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية أثناء التحرك، وارتداء الكمامة، ومنع الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي.

أما الوسطى وخانيونس فقد تم تمديد حظر التجول فيها مدة 48 ساعة اعتباراً من ليلة الثلاثاء.

يُشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس الماضي 362 اصابة منها (249 من المجتمع و 37 من العائدين)، متعافين 72 ، وفيات 4.