اتفاق التهدئة بين حماس و"إسرائيل" يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم

تصدر اتفاق التهدئة بين حماس و"إسرائيل" اليوم الثلاثاء 1 – 9 – 2020 عناوين صحف الاحتلال الإسرائيلي اضافة إلى عملية اغتيال عنصرين من الجيش السوري.

وكانت حركة حماس أعلنت أمس الاثنين، التوصل لاتفاق تهدئة مع "إسرائيل" برعاية السفير القطري محمد العمادي بعد تحقيق الاحتلال لمطالبها والتي تتمثل بزيادة مساعدات المنحة القطرية وادخال مستلزمات طبية لمواجهة كورونا وبعض التسهيلات التي كانت موجودة سابقًا.

يديعوت أحرنوت عنونت صحيفتها:

التفاهمات مع حماس : تحويل أموال من قطر، ووقف البالونات الحارقة.

أنباء من سوريا عن مقتل خمسة أشخاص في قصف جوي نُسب إلى “إسرائيل”.

نتنياهو:” آمل أن يكون بمقدوري إبلاغ جنتس واشكنازي في الاتفاقات القادمة”.

صحيفة هآرتس:

سوريا تعلن عن مقتل اثنان من جنودها، وجرح سبعة آخرين في قصف إسرائيلي الليلة الماضية.

حاكم الإمارات: ملتزم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

حركة حماس تعلن عن التوصل لتفاهمات بوساطة قطرية لوقف التصعيد مع “إسرائيل”.

تحليل: بدء نهاية يسرائيل كاتس في وزارة المالية.

معاريف:

أنباء عن خمسة قتلى وعشرة جرحى على الأقل في قصف جنوب العاصمة السورية دمشق.

مصادر في حماس و”إسرائيل” يؤكدان التوصل لتفاهمات لوقف إطلاق النار.

نتنياهو: وفد إماراتي سيزور “إسرائيل”، وسنستقبلهم على البساط الأحمر.

كوشنير: ترمب ونتنياهو سيتحدثان حول صفقة طائرات إف 35.

موقع واللا نيوز:

سوريا تعلن عن مقتل خمسة أشخاص، وعن إصابة عشرة على الأقل في قصف إسرائيلي.

ولي عهد الإمارات ملتزم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

بعد الإعلان عن تفاهمات إسرائيلية مع حماس، شكوك ببالون حارق في أشدود.

صحيفة إسرائيل اليوم:

سوريا: قصف إسرائيلي جنوب دمشق.

تحليل:” الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ترك الفلسطينيون في الخلف”.

عن أول رحلة إسرائيلية لأبو طبي: في الخليج تحمسوا، الفلسطينيون في حالة صدمة، ويقولون “رؤية هذا مؤلم”.

حماس و”إسرائيل” توصلوا لتفاهمات.

قناة كان 11 العبرية:

2،4 مليون طالب يعودون اليوم لمقاعد الدراسة.

تحليل: تفشي الكورونا شكل عامل ضغط على حماس، ففضلت الهدوء.

مركز المعلومات السوري: خمسة عناصر من ميليشيات مؤيدة لإيران فتلوا في قصف على دمشق.

القناة 12 العبرية:

اليوم بدء العام الدراسي باستثناء المدن الحمراء.

- أنباء عن غارة جوية واسعة على العاصمة السورية دمشق.