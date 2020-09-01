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إصابات القطاع منذ مارس "362"حالة

صحة غزة: تسجيل 6 إصابات بـ"كورونا" في البريج يرفع الحالات النشطة لـ286

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:15 - 01 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فجر اليوم الثلاثاء 1/9/2020، عن تسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف المواطنين من مخيم البريج وسط القطاع  بفيروس كورونا ليفع عدد الاصابات في القطاع منذ مارس الماضي 362 حالة ، منها 286 حالة نشطة .

وكانت الوزارة اعلنت في بيان مقتضب عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم البريج  وسط القطاع .

ويبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 362 اصابة منها/ حالات وتبلغ :  286: (249 من المجتمع و 37 من العائدين)، متعافين 72 ، وفيات 4.

ويشار الى ان الحكومة في قطاع غزة تفرض حظر التجوال في جميع مناطق القطاع "ضمن خطة الطوارئ، التي تتبعها لحصر الوباء ومنع تفشّيه" منذ اكتشاف أولى الحالات داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج) يوم الاثنين 24 أغسطس/آب الجاري.

 

 

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