العريس الجبور أصر على إتمام زواجه في ظل كورونا بخانيونس

لم يمنع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة الشاب معاوية الجبور من خانيونس أن يتمم زفافه وسط إجراءات وقائية، اتخذها وعروسته، ومن حضر الزفاف من أهله وأهلها، والتي اقتصرت على بعض العادات عند بيت العروس، بالغناء للعريس وحمله على الأكتاف، ومن ثم اصطحاب العروس بسيارة جيب ، وسيارة أخرى.

العريس الذي كان يرتدي الكمامة إلى جانب أقاربه وهم عدد قليل، أصر على إتمام مراسم زواجه في ظل هذا الظرف الطارئ (تفشي فيروس كورونا)، وعدم تأجيله لأيام قادمة، مع إلغاء مراسم الفرح من صالة وغداء وحفلة شبابية.

وعزا العريس الجبور إصراره على تمام زواجه في موعده، لأنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث غداً، داعياً كل شاب إلى عدم تأجيل فرحه وإتمامه في موعده مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

زواج العريس الجبور ليس الوحيد الذي حصل في قطاع غزة في ظل حالة منع التجول التي فرضتها الحكومة جراء تفشي الفيروس في محافظات القطاع، وسبق أن قام شاب آخر بإتمام زفافه، وتلقى الدعم من عناصر الشرطة، التي تابعت المشاركين بالتزامهم بالإجراءات الوقائية.

ووجه العريس الجبور، الشكر الجزيل لكل الجهود التي تبذلها الحكومة في غزة، من أجل الحد من انتشار الوباء، مشدداً على ضرورة منع إقامة الأفراح والتجمعات الكبيرة خشية من ارتفاع عدد الإصابات.







