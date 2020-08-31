داخلية غزة تمدد حظر التجوال في محافظتي الشمال وغزة.. ماذا عن الجنوب؟

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين 31 – 8 – 2020 تنفيذ سلسلة من الاجراءات المشددة بدءً من الليلة لمحاصرة فيروس كورونا لا سيما في محافظتي الشمال وغزة.

وأوضحت الوزارة أن فرض حظر التجوال التام في محافظتي الشمال وغزة يأتي بسبب زيادة عدد الاصابات المسجلة فيهما، مؤكدة أنها ستنفذ تلك التعليمات الجديدة حتى صدور تعليمات أخرى لتخفيف حظر التجوال.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم إلى أن الوزارة اعتبرت مناطق (مخيم البريج وتل السلطان والحي السعودي) مناطق خضراء ويُسمح فيها الحركة يوميًا من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ8 مساءًا مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية أثناء التحرك، وارتداء الكمامة، ومنع الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي.

وأكد البزم أن تخفيف الاجراءات المشددة في تلك المناطق (البريج، تل السلطان، الحي السعودي) تأتي في ظل تقييم الحالة الوبائية داخل هذه المناطق وتصنيفها ضمن المناطق الخضراء.

وفيما يتعلق بالموظفين أصحاب المخصصات المالية دعا البزم، الموظفين والمواطنين الذين لهم مخصصات مالية إلى الالتزام الكامل والمشدد بإجراءات السلامة والوقاية عند التحرك، والتقيد بالمواعيد التي تحددها البنوك لهم.

وقال: "الأجهزة المختصة ستتابع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال عملية صرف الرواتب والمخصصات المالية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأكد البزم، ان الداخلية مستمرة في تقييم الحالة بناء على الواقع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ذلك.