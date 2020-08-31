مكتب السنوار يعلن عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال برعاية قطرية

أعلن مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 31- 8 – 2020 برعاية من الوفد القطري الذي يترأسه السفير محمد العمادي.

ووفقًا لبيان مكتب السنوار فإن التوصل لتفاهمات جاءت بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا.

وأضاف البيان: "في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وعبرت قيادة حركة حماس عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء.