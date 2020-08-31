ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مكتب السنوار يعلن عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال برعاية قطرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:17 - 31 اغسطس 2020
يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة يلتقي السفير القطري محمد العمادي.JPG يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة يلتقي السفير القطري محمد العمادي.JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عن التوصل لتفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 31- 8 – 2020 برعاية من الوفد القطري الذي يترأسه السفير محمد العمادي.

ووفقًا لبيان مكتب السنوار فإن التوصل لتفاهمات جاءت بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا.

وأضاف البيان: "في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وعبرت قيادة حركة حماس عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء، ومن الوباء والبلاء، ومن شر الأعداء.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات