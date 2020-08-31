الصحة توضح الية فحص pcr للمواطنين

أوضحت وزارة الصحة بغزة، أنها تقوم بعمل فحوصات PCR للمواطنين لفيروس كوفيد-19 لثلاث شرائح من المواطنين وهم:

1- المشتبه بإصابتهم نظراً لأعراض مرضية محددة.

2- المخالطين لمصاب تأكدت إصابته.

3- ضمن مسوحات عامة للمجتمع.

ونوهت الوزارة أنه على المواطنين المشتبه بإصابتهم أو المخالطين لمصاب، أن يقوموا بأخذ كافة الاحتياطات وإجراءات السلامة قبل إجراء الفحوصات وبعدها إلى حين تواصل الطواقم الطبية معهم وأخذ الإجراءات اللازمة وخاصة مع المخالطين لمصاب.

وحثت الموطنين الذي تظهر نتيجته سلبية (غير مصاب) ،لا تعني قطعاً أنه غير مصاب وعليه انتظار التوجيهات من وزارة الصحة بالخصوص وأن يلتزم بالاستمرار في إجراءات السلامة وعدم الاحتكاك بالآخرين.

وأما في حال النتيجة موجبة (مصاب) فإن عليه عزل نفسه وتجنب المخالطة مع الآخرين إلى حين تواصل الطواقم الصحية به خلال 24 ساعة التالية.