القوى الفلسطينية: الامارات وسماسرة التطبيع لن يجنوا الى الخيبة

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الإعلان عن تدشين خط الطيران المباشر بين دولة الاحتلال وأبو ظبي والذي يبدأ اليوم بالطائرة التي تحمل وفدا إسرائيليا وامريكيا في مظهر احتفالي يستفز مشاعر الشعب الفلسطيني الشعوب العربية وكل الاحرار في العالم، ويشكل خروجا عن قرارات الاجماع العربي ومكافأة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته على جرائمهم اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما استنكرت لجنة المتابعة سماح المملكة السعودية للطائرة بالمرور من أجوائها واعتبار انها رحلة عادية لخطوط طيران من دولة صديقة، في كسر لقواعد قرارات المقاطعة العربية ومحاصرة الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها :" يكفي عاراً أن هذه الطائرة المحملة بالصواريخ تحمل اسم "كريات غات" وهي واحدة من أكبر المستوطنات "الإسرائيلية" التي أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة مثل عراق المنشية والفالوجا التي استشهد فيها العشرات من المقاتلين الفلسطينيين والعرب ومنهم شهداء من الجيش المصري.

وأضافت اللجنة في بيانها، ان إصرار الامارات المتحدة وغيرها من دول تسير في ركب التطبيع مع دولة الاحتلال سيصطدم بالواقع الذي لن يتغير وهو أن الاحتلال كان وسيبقى عدواً للعرب ولكل الاحرار في العالم وان العلاقة معه لا تمنح هذه الدول الا الخيبة والتورط اكثر في مستنقع التطبيع والتعاون والتحالف مع دولة الشر والعنصرية، ولعل رفض بيع الطائرات العسكرية الامريكية للإمارات اول دليل على ذلك.

وأكدت أنه وعلى الرغم مما يواجهه شعبنا في هذه اللحظات التي من خطر الاحتلال ووباء فيروس كورونا إلا أننا ما زلنا نثق بأمتنا العربية وأحرار العالم. ودعت شعب الإمارات الشقيق وشعوب العالم العربي إلي رفض التطبيع والمطبعين والتمسك بالحق والعدالة والانتصار لتضحيات الشعب الفلسطيني والامة العربية ونثق أن مهما كانت طبيعة العلاقات بين الاحتلال وهؤلاء الحكام لن تنجح وستفشل كما فشلت لدي دول أخرى بقوة الشعوب واعتزازها الوطني والقومي.

وشددت على أن الإمارات وغيرها من سماسرة التطبيع لن تجني سوى الخيبة والعار الذي سيسجله التاريخ على جبين كل مفرط بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.