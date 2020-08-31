د. الهندي: اجتماع الأمناء العامين للفصائل هدفه وضع استراتيجية وطنية

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الاسلامي د. محمد الهندي، أن الاجتماع الذي سيعقد للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية له هدف ورؤية لوضع استراتيجية وطنية، مؤكداً أنه لا يجري العمل من أجل إدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير من دون النظر إلى دورها وهدفها مقاومة إسرائيل.

وأكد د. الهندي في حديث لفضائية فلسطين اليوم، مساء الاثنين، أنه لا يمكن الآن تطبيق حل الدولتين في الضفة الغربية، داعياً إلى بناء استراتيجية يجمع عليها الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يملك قاعدة للمقاومة على الأقل في قطاع غزة.

يتبع ...