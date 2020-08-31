الحكومة تعتمد حزمة مساعدات لغزة بقيمة تتجاوز 9 مليون يورو لمدة خمسة أشهر

أعلن مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته الأسبوعية، عن تشكيل الوفد الوزاري لزيارة قطاع غزة للوقوف على حالة انتشار وباء فيروس الكورونا وتحديد الاحتياجات وتقديم الدعم، على أن يصل يوم الجمعة، ويضم وزراء الصحة والثقافة والمرأة والأشغال العامة والريادة والتمكين.

واعتمد مجلس الوزراء حزمة المساعدات الإنسانية للمستفيدين في غزة بقيمة تجاوزت 9 مليون يورو ولمدة 5 شهور.

وصادق المجلس على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج والتي ستبدأ الأحد القادم 6/9/2020 للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4) يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام، مع استمرار التوجيهي بالخطة المعمول بها حاليا. كما تم المصادقة على تعيين معلمي المدارس لهذا العام والذين تجاوز عددهم 1900 موظفاً وموظفة.

وأكد المجلس على جاهزية المدارس من الناحية الصحية لاستقبال الطلبة وذلك بتوفير جميع متطلبات الوقاية للطلبة والمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى تخصيص قناة تربوية ضمن قنوات تلفزيون فلسطين لبث البرامج التعليمية لجميع الصفوف.

وأقر مجلس الوزراء اعتماد برنامج الخدمة المدنية للشباب 18/3 والذي يهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي لديهم وإكسابهم مهارات عملية وإدارية مفيدة لمستقبلهم المهني.