ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ثابت: من الممكن العودة لجدول ٨ ساعات وصل للكهرباء مع دخول فصل الخريف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:39 - 31 اغسطس 2020
أزمة الكهرباء و حصار سكان قطاع غزة (19).JPG أزمة الكهرباء و حصار سكان قطاع غزة (19).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت انه سيتم اعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء مع دخول فصل الخريف، حيث من الممكن توفير ٨ ساعات وصل للتيار الكهربائي لمنازل المواطنين.

و قال ثابت في تصريح له مساء الاثنين : "نتمنى ألا يطول الانقطاع الطويل للكهرباء في قطاع غزة، لقد عملنا على امداد المستشفيات وآبار مياه الشرب والمرافق الحياتية الأخرى في قطاع غزة بالكهرباء في ظل ازمة كورونا".

و اشار الى انه تم اجراء تعديلات على مسار بعض الشبكات لتوفير الكهرباء لمرافق مهمة تفيد المواطنين.

و في سياق آخر، اوضح ثابت بان مولدات الكهرباء التجارية تشكل استنزاف مالي كبير لدى المواطنين بسبب غلائها، معبرا عن امله في الأيام القادمة عمل آلية لترتيب هذه المهنة.

و أضاف: "قد نشهد من خلال "الاجراءات القائمة" تخفيض أسعار الكهرباء التجارية (المولدات) التي تصل المواطنين".

و أكد ان عدم تزامن وصول الكهرباء والمياه سببه طول فترة انقطاع التيار الكهربائي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات