بيت لاهيا: أزمة في وصول المياه لبيوت المواطنين والسولار مهدد بالنفاذ

أكد رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، م. علاء العطاء، اليوم الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي المستمر أثر سلبًا على وصول المياه لبيوت المواطنين، وذلك في ظل تطبيق جدول الكهرباء المعمول به حاليًا 4 وصل مقابل 16 قطع.

وقال العطاء في حديث صحفي: "عملنا على زيادة نسبة تعقيم المياه التي تصل بيوت المواطنين" مطالبًا من المواطنين استخدام الخزانات الأرضية وترشيد كمية الاستهلاك.

ونبه إلى أن السولار اللازم لتشغيل آبار الصرف الصحي مهدد بالنفاذ.

وشدّد العطاء، على أن الأوضاع مسيطر عليها حتى اللحظة، وأن العمل يتم وفق خطة معدة مسبقًا.

وتشدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على قطاع غزة، المطبق منذُ 13 عامًا، ما خلق ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية يعاني منها قرابة مليوني مواطن.

وتأتي تنبيهات بلدية بيت لاهيا، بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بغزة، منذُ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء الماضي.

يشار إلى أن بلدية غزة، اكدت سابقًا، أنها تبذل جهودًا حثيثةً لزيادة ساعات ضخ المياه والتخفيف من أزمة انقطاع المياه، الناجمة عن تفاقم أزمة التيار الكهربائي.