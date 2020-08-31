سلطة النقد تحدد موعد فتح فروع المصارف في قطاع غزة

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم الاثنين تعميمًا هامًا بخصوص موعد فتح فروع المصارف في قطاع غزة لتقديم الخدمات المصرفية للمستفيدين.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن موعد اعادة فتح فروع المصارف في قطاع غزة سيكون ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

وأشارت إلى انه سيتم تنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع الواحد بما لا يتجاوز (10) مراجعين، وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية، والاستمرار في توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتغذية الصرافات الآلية بالنقد وبشكل دائم.