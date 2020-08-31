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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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القدرة: سندخل لعمق المجتمع للتقصي الوبائي اذا اتسعت رقعة الاصابات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:15 - 31 اغسطس 2020
أشرف القدرة أشرف القدرة
تقارير
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اكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أنه اذا اتسعت رقعة الاصابة بفايروس كورونا في قطاع غزة، سيتم الدخول إلى عمق المجتمع من خلال التقصي الوبائي.

و قال القدرة في تصريح له مساء الاثنين بأنه تمت المطالبة من كل مواطن لم يبلغ بنتيجة فحصه خلال ال48 بالتواصل عبر واتساب   00970593608046

و أشار الى أن قطاع غزة يفتقر لكافة المقومات خاصة قلة المسحات المخبرية وحاليا نستنزف ما يتوفر لدينا، لافتاً الى أن هناك مطالبات حثيثة على المستوى الدولي والعربي للتدخل العاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة.

و جدد القدرة تأكيده على ضرورة التزام  المواطنين بالمكوث التام في المنازل، وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة.

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