أمريكا تشكر ولي العهد السعودي بشأن قرار يخص "اسرائيل"

وجه مستشار الرئيس الأمريكي روبرت أوبراين، الشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على "سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة".

وقال أوبراين، في مؤتمر صحفي بمطار أبو ظبي فور وصول الرحلة، إن اتفاق "السلام" بين الإمارات و"إسرائيل" بداية مسار تاريخي "للسلام"، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات و"إسرائيل" والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

من جانبه، توجه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بالشكر للسعودية لسماحها بعبور أول رحلة طيران تجارية من "إسرائيل" للإمارات عبر أجواء المملكة، داعيا لتوسيع اتفاق التطبيع الأخير بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة.

وقال كوشنر، "وصلنا على متن الرحلة الأولى في التاريخ من "إسرائيل" إلى الإمارات، ونتمنى أن يتبعها العديد من الرحلات"، مضيفا "ولي العهد السعودي أيضا سمح بمرور الرحلة عبر أجواء السعودية وأشكره على ذلك".

ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة من "تل أبيب" عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات و"إسرائيل".