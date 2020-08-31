طريقة عمل الحلبة اللذيذة وسر خطوات تطبيقها في البيت

تعرف على طريقة عمل الحلبة الفلسطينية ، حيثُ سجلت شبكات الانترنت حالة من الازدياد من قبل السكان في الحصول على طريقة عمل الحلبة اللذيذة ، لذا قمنا بوضع خطوات إعداد الحلوى في هذه المقالة، حتى يستفيد كافة المتابعين من تسجيل تلك الخطوات.

ويحرص السكان على توفير طريقة عمل الحلبة اللذيذة والشهية، وتطبيقها داخل المنزل حيثُ وضعنا لحضراتكم تلك الخطوات حتى يتمكن كافة المتابعين من تسجيلها وحفظها والاستعانة بها في وقت لاحق.

وكالة فلسطين اليوم سعت منذ اللحظة الأولى على توفير مكونات وخطوات طريقة عمل الحلبة الفلسطينية على أكمل وجه.

وننوه إلى أنه يمكن الحصول على مكونات الحلبة في كافة المحلات والأسواق، وهي رخيصة الثمن.

مكونات عمل الحلبة الفلسطينية :

2 كوب سميد، ناعم

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيره سكر

1 ملعقة صغيره ملح

1/2 كوب دقيق أبيض

1/4 كوب زيت نباتي

3 ملعقة كبيرة حلبة، حبوب محمصة لا تزيدو الكمية حتى لا تطلع مرة

2 كوب ماء

للقطر او الشيرة:

3 كوب سكر

2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

1/4 كوب فول سوداني، أنصاف مقشر

خطوات الحلبة الفلسطينية :

أولاً: في الخطوة الأولى، قم بتحضير القطر، وذوب السكر في الماء، ثم اوضع في قدر على النار ويترك يغلي 8 دقائق، واضف عصير الليمون ويترك يغلي لدقيقتين إضافيتين ثم يرفع عن النار ويترك يبرد تماماً.

ثانيًا: ثم في الخطوة التي تليها، في مقلاة على النار، تحمص حبات الحلبة قليلاً ثم يضاف٢ كوب ماء ويترك حتى يغلي ثم يرفع عن النار وتفصل ماء الحلبة عن الحبوب ويحتفظ بهما.

ثالثًا: في وعاء مجوف، تخلط مكونات العجينة الناشفة معاً اولا بما فيها الخميرة، يضاف الزيت ونصف كمية حبوب الحلبة ويعجن باليد قليلاً، ثم اضف ماء الحلبة بالتدريج ويستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

رابعًا: في الخطوة الرابعة، احض صينية فرن وقم بإدهانها بالطحينية، تفرد العجينة بسمك لا يزيد عن 1 سم ( لا تجعلوها سميكة ) يسوى الوجه براحة اليد ثم تقطع الى مثلثات او مربعات حسب الرغبة ويزين الوجه بالفول السوداني حسب الرغبة، ثم اترك العجينة كي ترتاح لمدة 30 دقيقة.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة، احمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتدخل الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تحمر وتنضج، تخرج من الفرن وتسقى بالقطر البارد، تقطع في طبق وتقدم.

وتتمنى وكالة فلسطين اليوم لكم طعامًا هنيئًا.