كوشنير من أبو ظبي: سنحافظ على تفوق "اسرائيل" العسكري

أكد مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جاريد كوشنر لدى وصوله الى أبو ظبي على متن الطائرة "الاسرائيلية": "إن الولايات المتحدة يمكنها الحفاظ على تفوق عسكري نوعي لإسرائيل في المنطقة بينما تدعم علاقات واشنطن مع الإمارات، مشددا على أن بلاده تعتبر إيران أكبر تهديد في المنطقة".

وشكر كوشنر، السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها.

وقال إن مستقبل المنطقة لا يجب أن يبقى رهينة للماضي، داعيا الفلسطينيين إلى "العودة للحوار والقيام بخطوات تجاه السلام".

و زعم كوشنير أن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما.

وحطت اليوم الاثنين طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.