غانتس يتعهد لرؤساء الغلاف بتحقيق النصر على البالونات

تعهد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين، لرؤساء المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بتحقيق النصر وحمايتهم من البالونات الحارقة التي تطلق من داخل القطاع.

وكان غانتس التقى اليوم رؤساء المجالس الإقليمية في مستوطنات "غلاف غزة" وناقش معهم خطورة ما يتعرضون له بشكل يومي من سقوط العشرات من البالونات الحارقة وحرق آلاف الدنمات من الاحراش الزراعية.

يُشار إلى أن الشباب الغاضب في قطاع غزة أطلق عشرات البالونات الحارقة اليوم الاثنين ما ادى لاندلاع ما يزيد عن 16 حريقًا منذ ساعات الصباح حتى عصر الاثنين.

يذكر أن وفد قطر برئاسة السفير محمد العمادي لا زال في قطاع غزة يبذل جهودًا كبيرة لإعادة الهدوء على حدود القطاع، وتشترط المقاومة الفلسطينية اعادة الهدوء مقابل فك الحصار عن القطاع وتزويد وزارة الصحة بمسحات جديدة وحديثة لفيروس كورونا القاتل، إلا أن جيش الاحتلال لا زال يماطل في تحقيق هذه المطالب الانسانية التي يكفلها القانون الدولي والانساني.