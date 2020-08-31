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لجان المقاومة: هبوط الطائرة "الاسرائيلية" في أبو ظبي امعان في مسلسل الخيانة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:21 - 31 اغسطس 2020
كوشنير في الامارات كوشنير في الامارات
تقارير
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اعتبرت لجان المقاومة أن هبوط الطائرة الصهيونية في دولة الإمارات هو تواصل وامعان في مسلسل الخيانة والعار  وطعنة جديدة لصدر الأمة وندعو أبناء الامة لثورة عارمة لنبذ التطبيع واعلاء صوتهم في وجه المطبعين

و وصفت اللجان اتفاق التبيع مع الاحتلال بأن عار لحكام الامارات وتطبيع  معيب ومخزي جديد من قبلهم مع كيان العدو الصهيوني الذي يغتصب ارض فلسطين ومقدساتها ويرتكب المجازر بحق شعبها والشعوب العربية جمعاء .

واكدت "لجان المقاومة" أن هبوط الطائرة الصهيوني في دولة الإمارات طعنة جديدة لصدر الأمة العربية والإسلامية ولتاريخها ولدماء شهدائها الاطهار .

وأشارت "لجان المقاومة" إلى ان هذه الزيارة لن تغير من جوهر الصراع شيئ لأن العدو الصهيوني كان ولا زال وسيبقى هو العدو الرئيسي والمركزي للأمة العربية والإسلامية وان محاولات حكام الإمارات إيهام الشعوب العربية بأن هناك أعداء آخرين للأمة هو كذب وخداع لن ينطلي على أمتنا وشعوبها .

ودعت" لجان المقاومة" أبناء الأمة لثورة عارمة لنبذ التطبيع واعلاء صوتهم وثورتهم في وجه المطبعين واقتلاعهم وضرب كافة المصالح الصهيونية في بلدانهم 

 

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