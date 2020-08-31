حملة إغاثة للمتضررين من جائحة "كورونا" في دير البلح

قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، اليوم الاثنين: إن " البلدية بالتعاون والشراكة والتنسيق مع لجنة زكاة دير البلح تستعدان لتنفيذ حملة لإغاثة الفقراء والمحتاجين وعمال العمل اليومي واصحاب الحرف والمهن المتضررين من تفشي جائحة كورونا وظهور حالات داخل المجتمع".

وأضاف الجرو، أن البلدية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتوزيع ألف سلة خضار وألف طرد غذائي والف وجبة طعام، في إطار مساعيها لمواجهة الفقر، لاسيما مع تطبيق حظر التجوال في المدينة.

واعتبر ذلك، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني بالتكافل والتضامن مع أهلنا في دير البلح؛ حتى يتم تجاوز الأزمة وينحسر الوباء

ودعا رئيس البلدية، بضرورة قيام الميسورين وكل من لديه فضل مال من ابناء المدينة بالقيام بواجب المساندة والمؤازرة والدعم للمحتاجين في المدينة وذلك من باب التضامن والتكافل.

اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خارج الحجر الصحي، خلال 24 ساعة الأخيرة، ما رفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذُ مارس، إلى 356 حالة.