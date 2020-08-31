النقد: لن نخصم من الدفعة المحّولة عن راتب شهر تموز لموظفي القطاع العام

أكد معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم الاثنين، أنه لن يتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شهر 07/2020 لموظفي القطاع العام المقترضين من المصارف.

وأوضح الشوا بأن سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة، مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد بما يشمل الفائدة التعاقدية.

وبين الشوا أن هذه التعليمات تأتي بهدف التخفيف من الاثار الاقتصادية للأزمة الحالية وأزمة فايروس كورونا، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أول أمس، تمديد حظر التجوال في محافظات غزة، مدة 48 ساعة، منبهًا أن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خارج الحجر الصحي، خلال 24 ساعة الأخيرة، ما رفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذُ مارس، إلى 356 حالة.