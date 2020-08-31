الكشف عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا

كشف وزير الصحة الروسي أن بلاده تخطط لتنفيذ عمليات تطعيم جماعي للأشخاص المعرضين للخطر من فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) لا سيما الأطباء والمعملين.

وأوضح الوزير ميخائيل موراشكو خلال حديث صحفي اليوم الاثنين، أن بداية التطعيم ستكون مع حلول نهاية العام الجاري، قائلًا: "بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، ستبدأ عمليات تسليم اللقاحات الأولى، بكميات صغيرة في وقت مبكر من سبتمبر، ومن المقرر تنفيذ عمليات تطعيم جماعية بعد نوفمبر وديسمبر".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" وصممه مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.