3 قتلى في انفجارين منفصلين في الامارات

أعلنت الشرطة الاماراتية اليوم الاثنين أن 3 أشخاص قتلوا واصيب آخرون في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة أبوظبي والأخر في دبي.

وذكرت الشرطة الاماراتية وفقًا لوسائل اعلام الامارات أن سبب الانفجارين ناجم عن انفجار اسطوانات غاز تسبب بخسائر بشرية في الأرواح وخسائر مادية كبيرة.

ففي العاصمة أبوظبي ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن شخصين قتلا في انفجارين منفصلين وقعا في مطعمين داخل مبنى واحد وهما مطعم "كيه.إف.سي" و مطعم "هارديز" والمطعمين في شارع راشد بن سعيد.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجارين أوقعا عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي "حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وفي دبي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما انفجرت أسطوانة غاز في مطعم.

وأضافت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.