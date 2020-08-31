البزم: اتمت فصل كافة محافظات القطاع وقسمت إلى مربعات لمحاصرة "كورونا"

اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، اليوم الاثنين، أن وزارته أتمت فصل كافة محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض، وتم تقسيم المحافظات الى مربعات، وذلك من أجل الحد من حركة السكان، ومنع تفشي الفيروس بشكل أكبر داخل القطاع.

وأوضح البزم، أن الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا حيث يستمر فرض حظر التجوال لليوم السابع على التوالي.

وبيّن أن وزارة الداخلية مستمرة بكل الإجراءات اللازمة في إطار حماية أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أول أمس، تمديد حظر التجوال في محافظات غزة، مدة 48 ساعة، منبهًا أن من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

اليوم، سجلت وزارة الصحة بغزة، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خارج الحجر الصحي، خلال 24 ساعة الأخيرة، ما رفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذُ مارس، إلى 356 حالة.