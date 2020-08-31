أطعمة وأعشاب غنية بفيتامين "ج" تساعد في محاربة فيروس "كورونا"

يلجأ الناس إلى تناول أطعمة وأعشاب غنية بفيتامين "ج" والذي يعرف باسم "حمض الأسكوربيك"، حيثُ يساعد في نمو الجسم، وحمايته من الإصابة بعدوى الفيروسات والبكتيريا والجراثيم الضارة، وينصح خبراء التغذية إلى تناول تلك الأطعمة، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والوقاية منه.

ومن خصائص فيتامين "ج" أنه قابل للذوبان في الماء، إذ يتواجد الفيتامين بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويتوفر أيضًا كمكمل غذائي.

كما يعتبر فتامين "ج" حاجة ماسة لتقوية مناعة الجسم وتعزيزها، في ظل عدم توصل منظمة الصحة العالمية والدول المتطورة في الطب إلى لقاح فعال، يمكن توزيعه على باقي الدول، لمحاربه فيروس كورونا.

يوجد فيتامين C في مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات.

إليك الخضروات الغنية بفيتامين "ج" :

البروكلي والقرنبيط.

السبانخ ، الملفوف ، اللفت والخضر الورقية الأخرى.

البطاطا .

الطماطم وعصير طماطم.

القرع.

الفلفل الأخضر والأحمر.

فواكه غنية بفيتامين "ج" :

الشمام.

الحمضيات والعصائر مثل البرتقال والجريب فروت.

أناناس.

الفراولة والتوت والعنب البري والتوت البري.

البطيخ.

الكيوي.

مانجو.

بابايا.

الأعشاب الغنية بفيتامين "ج":

إكليل الجبل "الطازج" .

الهيل .

بذور الكزبرة .

بذور الشمر .

الميرمية .

الكركم .

الكراوية .

الزعتر "الطازج" .

النعناع .

ورق الغار .

الزعفران.

اليانسون.

الشبت "الطازج".

5 نصائح تساعدك على تقوية جهاز المناعة:

أولاً: ابدأ اليوم بشكل صحيح: من خلال تناول وجبة إفطار متوازنة، وتشمل خبز حبوب الجودر المغطى بالسلمون والأفوكادو وغيره من المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادان الاكسدة والفيتامينات

ثانيًا: تعزيز صحة الأمعاء :من خلال الاطعمة المخمرة وتعرف بأنها عملية غذائية حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا بتفكيك السكريات الموجودة في الطعام.

ثالثًا: التمارين الرياضية: حيثُ أوصت المختصة لينهير، بممارسة الرياضية والتي تعزز الدورة الدموية وخلايا الدم البيضاء.

رابعًا: النوم جيدًا: وأوضحت أن النوم جيدًا من سبع إلى تسع ساعات، يعزز الخلايا التائية في مكافحة المرض، كما نصحت النوم في غرفة حرارتها بين 16- 18 درجة مئوية.

خامسًا: إبقاء الجسم رطبا: ويساعد إبقاء الجسم رطبًا على التخلص من السموم، بالإضافة لتقوية النظام المناعي، وفق اخصائية التغذية.

وأشارت لينهير، إلى أن ترطيب الجسم، عبر التركيز على لترين من المياه يوميًا، مع شرب الليمون والزنجبيل.