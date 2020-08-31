اماراتيون وعرب: الطائرة الاسرائيلية بداية عهد النكبة وخيانة للدستور وللدين

انتقد عدد كبير من أبناء الشعب الاماراتي والشعوب العربية اليوم الاثنين وصول الطائرة الإسرائيلية إلى مطار ابوظبي الدولي في اطار ما تُسمى اتفاقية "السلام" بين "إسرائيل" والامارات التي أعلن عنها بتاريخ (13 – 8 – 2020)

وقال النشطاء: "إن الجهات المسؤولة في دولة الامارات العربية المتحدة التي سمحت بهبوط طائرة الاحتلال الإسرائيلي في بلادهم غدرت بالقضية الفلسطينية وخانة الدستور والشعب الاماراتي العظيم.

وأكد عدد كبير من النشطاء أن طائرة الاحتلال الإسرائيلي دنست الاراضي الاماراتية، واليوم هو بداية النكبة في الامارات وهي الآن بحاجة إلى من يطهرها من هذا العار الذي لحق بها من قبل المطبعين.

وكانت طائرة الاحتلال الإسرائيلي حلقت من مطار بن غوريون في "تل أبيب" اليوم الاثنين متجاوزة الخطوط الجوية السعودية إلى أن وصلت لمطار ابوظبي في الامارات.

الطائرة الاسرائيلية تهبط في ابوظبي

وقال الناشط الاماراتي احمد الشيبة النعيمي:

وصول طائرة الكيان الصهيوني اليوم إلى الإمارات هي خيانة لدستور وشعب دولة الإمارات.

الذي يتسبب اليوم بتدنيس أرض الإمارات هو مسؤول عن خسائر كبرى ستجنيها دولتنا جراء هذا الغدر بالقضية الفلسطينية.

اللهم عليك بالمطبعين المجرمين ارفعوا أيديكم بالدعاء عليهم.

اليوم يوم تاريخي ومميز في الانحطاط العربي، وخيانة القضية الفلسطينية،خرج موكب الاحتفال الأمريكي الإسرائيلي من بن غوريون إلى الإمارات على طائرة العال الإسرائيلية فوق الأجواء العربية،احتفالًا بخيانة الإمارات، وتشجيعًا للدول العربية الأخرى للسقوط في المستنقع الإسرائيلي#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/RJXjn28Hdz — Kareem Jouda (@kareem_jouda) August 31, 2020

بينما الناشط الاماراتي حمد الشامسي نشر سلسلة من التغريدات تحت هاشتاق التطبيع خيانة وقال فيها:

بالنسبة لي كإماراتي، اليوم هو بداية عهد النكبة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

يوم عار في تاريخ الإمارات وكل الدول العربية المشاركة في التطبيع !! إنا لله وإنا إليه راجعون !!

من تل أبيب لأبوظبي..

يا قلب لاتحزن..

لن نيأس..

فالأمة الإسلامية مرت بمراحل أسوأ من هذه المرحلة ثم عادت أدراجها إلى دينها القويم#التطبيع_خيانة#التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي — من وحى اللحظة (@almonady5) August 31, 2020

أما الناشط الخليجي جابر الحرمي قال:

مشهد مؤلم .. ويوم حزين في تاريخ الخليج ..

طائرة العال الإسرائيلية تحط في مطار أبوظبي في رحلة مباشرة عبرت أجواء السعودية بكل ترحاب لتُدشن بذلك أول رحلات تجارية علنية منتظمة بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي.

بالنسبة لي كإماراتي، اليوم هو بداية عهد النكبة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل — حمد الشامسي (@ALshamsi789) August 31, 2020

وعلق ناشط أخر بالقول:

من تل أبيب لأبوظبي.. يا قلب لا تحزن..

لن نيأس.. فالأمة الإسلامية مرت بمراحل أسوأ من هذه المرحلة ثم عادت أدراجها إلى دينها القويم

وكانت الفصائل الفلسطينية استنكرت استقبال النظام الإماراتي للوفد الامريكي والصهيوني على أرض دولة الامارات العربية.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه ان الاستقبال يحمل كل معاني التنكر لدماء الأمة التي سالت دفاعا عن فلسطين وخيانة لحقوق شعبنا في كل ذرة تراب في فلسطين.

وقالت الفصائل: "هذه الرحلة التي جابت الاجواء السعودية وصولا لمطار ابوظبي تستكمل مسلسل التطبيع الخياني مع الكيان، وهي مباركة للكيان الصهيوني للاستمرار بعمليات القتل والارهاب بحق شعبنا والمضي في سرقة الأرض في القدس والضفة".

وأضافت:" هذه الزيارات واللقاءات التطبيعية تعتبر مكافأة للعدو على جرائمه وتشجيعا لاعداء الأمة على مزيد من الارهاب والقتل بحقها"، معتبرة الاتفاق خدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه على أرضنا ومقدساتنا.