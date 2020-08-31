الاحتلال ينشر نسبة العاطلين في العمل بين "الإسرائيليين" خلال أغسطس

أفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من القوى العاملة في (إسرائيل) خلال شهر أغسطس الحالي، بسبب استمرار تطبيق اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الإحصاء الإسرائيلي، أن نسبة العاطلين عن العمل في (إسرائيل) بلغت 5.9%، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، منذُ مارس الماضي، وفق موقع والا العبري.

يتزامن مع ذلك، تواصل مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيلي في التظاهر في مدينة القدس، ضد سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الفاشلة في إجراء إصلاحات، بسبب سياسات مواجهة "كورونا"، وفق مراقبين إسرائيليين.

في 24/4/2020، أعلن مكتب العمل في (إسرائيل)، أن أكثر من مليون إسرائيلي، باتوا بلا عمل بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

اليوم، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في (إسرائيل) إلى 115,057 إصابة، فيما بلغت نسبة الوفيات إلى 922 حالة وفاة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تفرض إجراءاتها الوقائية في كافة البلدات المحتلة.