أسهل طريقة عمل حلوى المبروشة بالمربى

طريقة عمل حلوى المبروشة بالمربى ، حيثُ ازدادت عمليات بحث السكان في كافة الدول العربية على الانترنت، في الحصول على طريقة عمل المبروشة ، لاسيما أن المبروشة سجلت رواجًا واسعًا بأنها حلوى لذيذة وشهية بالإضافة إلى رائحتها النافذة والقوية، كما يمكن لكافة الفئات العمرية أن تتناولها لسهولة مضغها وبلعها، وهي سهلة الهضم.

وفي هذه المقالة، وضعنا لكم طريقة عمل المبروشة بالمربى ، كما ننوه إلى أن خطوات عمل المبروشة سهلة وبسيطة في تطبيقها في المنزل، وأن كافة مكوناتها يمكن الحصول عليها بسهولة في كافة المحالات والأسواق، ورخيصة الثمن.

ونبقى نقدم لكم جميع طريق عمل الحلويات والوجبات والاكلات اللذيذة والتي يبحث السكان عنها دومًا، ووضعنا لكم في أسفل المقالة، خطوات اعداد المبروشة .

في بداية المقالة، سنتطرق إلى مكونات المبروشة ثم إلى خطوات اعدادها.

مقادير المبروشة:

1 كوب زبدة لينة

3/4 كوب سكر

2 بيض

3 كوب دقيق، منخول

2 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيره فانيلا، سائلة

1 برش قشر ليمون

200 غرام مربى، مرطبان مربى اي نوع تختاريه (انا استخدمت الفراوله)

خطوات عمل المبروشة :

أولاً: في الخطوة الأولى قم بإخفاق الزبدة حوالي دقيقه ثم يضاف السكر بالتدريج ويخفق حتى يصبح الخليط ابيض حوالي دقيقتين او ثلاثة .

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى قم بإضافة اول بيضة مع الاستمرار بالخفق ثم تضاف الفانيليا والبرش والبيضة الثانية مع الخفق حتى يختلطوا.

ثالثًا: في الخطوة الثالثة، قم بتنخيل الدقيق مع البايكنغ باودر والملح ويضاف لخليط الزبدة وتلم العجينة باليد ( لا تعجنيها ولا تستخدمي الخلاط لكي تكون العجينة هشة كالبسكويت)، ويؤخذ ربع العجينة ويلف بنايلون ويوضع بالفريزر.

رابعًا: ثم تمد العجينة الباقية بصينيه وترفع العجينة من عند الاطراف قليلا وتوضع بالبراد أقل شيء نصف ساعة، ثم سخن الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ويجهز الرف الشبكي الوسط .

خامسًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإخراج الصينية من البراد وتفرد فوقها المربى ثم يخرج مقدار العجينة الذي وضع بالفريزر ويبرش فوق المربى بحيث تغطى كلها.

سادسًا: في آخر خطوة قم بوضع الصينية بالفرن حتى تحمر الاطراف ثم تحمر من فوق وتخرج وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.

وبهذا قد انتهينا من اعداد المبروشة، ونتنمى لكم العافية والصحة.