الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تستنكر خطوات التطبيع العربي مع الاحتلال

اعربت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عن استنكارها لخطوات التطبيع بين العرب والكيان الصهيوني ، مؤدة ادانتها للمرسوم الإماراتي بوقف المقاطعة ضد "إسرائيل".

و قالت الهيئة في تصريح صحفي صادر عنها اليوم الاثنين: "في الوقت الذي تتهاوى فيه عاصمة عربية اخرى باستقبالها وفدا صهيونيا امريكيا رسميا يتصاعد فيه العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني ، كحصار غزة وحرمانه من الكهرباء ومنع الدواء عنه ، وصولا لتهديد الوجود الفلسطيني والعربي في مسرى النبي محمد وقيامة سيدنا عيسى عليهما السلام بالقدس عبر آلاف إخطارات الهدم بمنازل ومساكن المواطنين ، والاستيطان وابتلاع الارض وعمليات الإعتقال والملاحقة والقتل اليومي في مناطق الضفة الغربية.

و وصفت الهيئة عملية التطبيع الاماراتي الاسرائيلي بأنه طعنة في ظهر القضية، من خلال استقبال أول طائرة للاحتلال تهبط في عاصمة دولة الامارات العربية وتحمل عنوانا مستوطنة "كريات قات " التي بنيت على انقاض عدد من القرى ابرزها قرية الفالوجا التي شكلت عنوان صمود للجيش المصري عام48 في رسالة اذعان تذكرنا بمؤتمر مديريد في قصر الحمراء بالاندلس وذلك لبحث التعاون في شتى المجالات تنفيذا لاتفاق العار والتطبيع المشين .

و اعتبرت الهيئة الوطنية ما جرى ويجري هو ارتهان للإدارة الامريكية والكيان الصهيوني وهو تهديد للقضية الفلسطينية وتنفيذ لمؤامرات معادية للشعب الفلسطيني وفي مقدمها خطة ترامب أو ما يعرف بـ"صفقة القرن".

و دعت الهيئة الشعوب العربية لرفض هذه المؤامرات والتصدي للتطبيع وإحياء المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني. ولرفع الحصار الجائر عن القطاع ومحاسبة المطبعين على جريمتهم