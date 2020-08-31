إيران تعرض على كييف إجراء مفاوضات بشأن إسقاط الطائرة الاوكرانية

عرضت الجمهورية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أوكرانيا إجراء الجولة الثانية من المحادثات حول حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، العام الماضي، وتعويض أهالي الضحايا.

وقال السفير الإيراني في كييف، منوشهر مرادي: إن "طهران سلمت السفارة الأوكرانية في ايران، واقترحت عليها اجراء الجولة الثانية من المفاوضات، في الفترة من 18 إلى 21 تشرين الأول، أكتوبر".

وأضاف السفير مرادي، أنه ستعقد اجتماعات خبراء اللجان في اليومين الأولين، ثم يناقش نائبا وزيري خارجية البلدين نتائج هذه الاجتماعات، وان طهران في انتظار الرد الاوكراني، وفقًا وكالة انباء "أوكراينفورم".

في 8 أكتوبر الماضي، سقطت طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران، بعد أن قُصفت بصاروخ مضاد جو-جو عن طريق الخطأ، ومات من كان على متنها، وفق مسؤولين إيرانيين.

وأعلنت إيران، في ذات الشهر، حالة الاستنفار القصوى في كافة انجاء الدولة، تحسبًا لرد امريكي، حيثُ قصف الجيش الإيراني قاعدة عين الأسد في العراق، ردًا على اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.