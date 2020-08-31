اندلاع حرائق عدة في غلاف غزة والشباب الثائر يطلقون وابلًا من البالونات الحارقة

اندلعت حرائق عدة اليوم الاثنين في مستوطنات "غلاف غزة" بسبب سقوط بالونات حارقة أطلقت من قبل الشباب الثائر في قطاع غزة.

وتواصل وحدات اطلاق البالونات الحارقة وعلى رأسهم وحدة برق الجهادية اطلاق البالونات تجاه مستوطنات غلاف غزة نظرًا لاستمرار تعنت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بعدم تنفيذ تفاهمات التهدئة وفك الحصار عن القطاع.

وأعلنت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اندلاع 12 حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعد اشتعال النيران في الاحراش الزراعية بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

وتسببت البالونات الحارقة على مدار ثلاثة أسابيع من اتلاف آلاف الدنمات الزراعية في المستوطنات المحاذية للقطاع.

يُشار إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي أكدوا في تصريحات اعلامية سابقة أن حكم البالون الحارق كالصاروخ.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات عدة في الأسابيع الماضية بزعم اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف وما تسببه من اضرار جسيمة في اراضي المزارعين.

وكان رد فصائل المقاومة سريعًا بقصف المستوطنات بعدد من الصواريخ ردًا على قصف قطاع غزة وتأكيدًا على تثبيت معادلة القصف بالقصف.

ونظرًا للتوتر على حدود غزة بفعل البالونات الحارقة واشتداد الحصار على القطاع تدخلت العديد من الوفود وكان من بينها الوفد الأمني المصري الذي أعلن فشله بالتوصل للهدوء.

بينما لا يزال وفد برئاسة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة يواصل جهوده من أجل اعادة الهدوء على حدود غزة.