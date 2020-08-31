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لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"

العمل  الخيري لـ"الجهاد" يوزع طروداً غذائية للأسر المستورة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:08 - 31 اغسطس 2020
العمل  الخيري لـ"الجهاد" يوزع طروداً غذائية للأسر المستورة في قطاع غزة العمل  الخيري لـ"الجهاد" يوزع طروداً غذائية للأسر المستورة في قطاع غزة
تقارير
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وزعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري في دائرة المنظمات الشعبية والأهلية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مئات الطرود الغذائية على الاسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وقال مسؤول اللجنة منذر عزام، إنه ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة المحاصر والتي تفاقمت في ظل جائحة "كورونا"، بذلت لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة الجهاد الإسلامي  -ولا زالت- جهوداً مضاعفة من أجل تنفيذ مشاريع إغاثية للحد من معاناة شعبنا عبر توفير طرود غذائية للأسر المعوزة والمتعففة.

وأضاف عزام أنه تم في المرحلة الأولى من هذه المشاريع، توزيع أكثر من ألف طرد غذائي على مئات الأسر في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضح أن تلك الطرود تضمنت مجمدات (لحوم وأسماك)، وبيض، باعتبارها من الأصناف الضرورية والتي لا غنى عنها لأي أسرة.

وأشار إلى أن لجنته وبتوجيهات من قيادة دائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي، تسعى بشكل متواصل من أجل الوقوف بجانب أبناء شعبنا وأسرهم وتقدم لهم المساعدة بقدر المستطاع للتخفيف من معاناتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وفي هذا السياق، دعا عزام، كل الخيّرين والميسورين من أبناء شعبنا، إلى تفقد الأسر المعوزة، تعزيزاً لمبدأ التكافل المجتمعي، والتكاتف والتعاضد، للخروج من هذه المحنة التي تعصف بشعبنا، أكثر قوة وصموداً وثباتاً؛ لمواصلة مسيرة الحياة ومسيرة التحرير.

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