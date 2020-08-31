الجبهة الشعبية: استقبال الامارات للطائرة الإسرائيلية بمثابة السير قدماً في مخطط "السقوط والخيانة"

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إمعان حكّام دولة الإمارات العربية في السير قدماً على طريق العلاقات "الخيانية" مع العدو الصهيوني، واستقبال طائرة "العال الإسرائيلية"، التي ستحط رحاها في إمارة أبو ظبي.

وكان الاعلام العبري، قد ذكر، أن طائرة إسرائيلية، ستقلع من مطار "بن غورين" وسط فلسطين المحتلة، وعلى متنها مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين متوجهةً إلى الامارات، لتوقيع اتفاق يقضي بالاعتراف بـ"إسرائيل" عدا عن اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية.

واعتبرت الشعبية في بيان لها، إدارة حكام الإمارات الظهر للمناشدات والإدانات الواسعة والشاملة من الشعوب العربية وقواها وأحزابها ومنظماتها النقابية والاجتماعية لما أقدموا عليه، انعكاسًا لمدى خضوعهم وتبعيتهم للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لشعوبنا العربية ومصالحها، والسقوط في وحل الذل والخيانة لهذه المصالح وللقضية الفلسطينية.

ودعت إلى توحيد وتنظيم الجهود قطرياً وقومياً لقطع الطريق على مؤامرة حكام الإمارات ومحاصرتها، وإفشال مخطط تعميمها على بلدان عربية أخرى.

وفي هذا السياق، أدانت الجبهة الشعبية إمعان حكام المملكة العربية السعودية في توفير البيئة والأرضية لهذه العلاقات الخيانية،

وأوضحت أن مرور طائرة "العال" في أجوائها إلى الإمارات، سيمثل تشجيعاً وتغطية لحكام الإمارات بالسير قدماً في مخطط السقوط والخيانة، وتهيئة وتمهيداً لما يمكن أن يُقدم عليه حكام السعودية في قادم الأيام من خطوات مماثلة.

وأكدت الجبهة، على ضرورة مواجهة هذه التحديات بسياسات وقرارات فلسطينية واضحة وحاسمه على الصعيدين الداخلي والعربي.

وشدّدت على تفعيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشكل كامل فيما يخص العلاقة مع دولة الكيان وسحب الاعتراف بها، وهو ما تدعو لاتخاذه في اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده يوم الخميس القادم .